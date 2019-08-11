حزب, الله:, اسرائيل, تتحضر, لشن, حرب, علينا, والمقاومة, جاهزة, لملاقاتها,

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن رعد خلال حفل تخريج طلاب في الجنوب اللبناني أن إسرائيل​ تتهيأ لشن حرب على لبنان والمقاومة اللبنانية.وأكد رعد "جهوزية ​المقاومة​ برجالها، بمجتمعها، بقدراتها، بكل ما حضرته". وأضاف قائلا "سيتوهم الاحتلال إن كان قادرا على الحاق هزيمة بمجتمعنا بل عليه أن ينتظر شللا لكيانه ووضعا لمصير كيانه على المحك".

كشف رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـ "حزب الله" اللبناني،​ النائب ​محمد رعد، أن إسرائيل تتحضر لشن حرب على لبنان، والمقاومة ستكون جاهزة لملاقاتها ومواجهتها والدفاع عن لبنان.

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