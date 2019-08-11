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حزب الله: اسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـ "حزب الله" اللبناني،​ النائب ​محمد رعد، أن إسرائيل تتحضر لشن حرب على لبنان، والمقاومة ستكون جاهزة لملاقاتها ومواجهتها والدفاع عن لبنان.



وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن رعد خلال حفل تخريج طلاب في الجنوب اللبناني أن إسرائيل​ تتهيأ لشن حرب على لبنان والمقاومة اللبنانية.


وأكد رعد "جهوزية ​المقاومة​ برجالها، بمجتمعها، بقدراتها، بكل ما حضرته". وأضاف قائلا "سيتوهم الاحتلال إن كان قادرا على الحاق هزيمة بمجتمعنا بل عليه أن ينتظر شللا لكيانه ووضعا لمصير كيانه على المحك".




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