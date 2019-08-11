الطيبي, من, المسجد, الاقصى:الاف, المرابطين, والمرابطات, من, القدس, والداخل, دافعوا, عن, المسجد, الاقصى,

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اصيب رجل (50 عامًا) اليوم الاحد باصابات وصفت بالخطيرة في باقة الغربية جراء تعرضه...
وقعت مواجهات صباح اليوم، الأحد، وتم القاء قنابل صوت وغاز على المصلّين في المسجد...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الأحد استشهاد مروان خالد عبد الغني ناصر...
أدى الآلاف من سكان مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في ملعب...
بأجواء من الفرح والاحتفال، أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح الاحد صلاة عيد الاضحى...
وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس . طواقم...
اصيب بعد منتصف الليلة شابان 20 عاما تعرضا للطعن في باقة الغربية . وافيد ان...
اليوم الاحد، اول ايام عيد الاضحى المبارك، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على...
بأجواء احتفالية نظمت مساء اليوم السبت، مسيرة تكبيرات حاشدة بمشاركة جمهور كبير من...
شارك المئات من أبناء الحركة الإسلامية ولفيف غفير من المصلين والأهالي وبمشاركة...