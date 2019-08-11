الطيبي, من, المسجد, الاقصى:الاف, المرابطين, والمرابطات, من, القدس, والداخل, دافعوا, عن, المسجد, الاقصى,

قال النائب د. احمد الطيبي رئيس العربيه للتغيير( القائمة المشتركة) ان الاف المرابطين والمرابطات دافعوا عن المسجد الاقصى وكانوا درعاً واقيا اما قنابل الغاز والصوت.واضاف الطيبي الذي وصل المكان فجر اليوم ومنعته شرطة الاحتلال من الدخول لمدة ساعه ثم دخل مع الالاف : ان المئات تقدموا لبوابة المغاربة بعد ان فتحتها شرطة الاحتلال لادخال المقتحمين فتصدوا لهم ومنعوا دخولهم انذاك. ثم قامت شرطة الاحتلال بامطار المصلين بالغاز وقنابل الصوت واعتدت بالضرب على العشرات.وانهى بالقول: كتب على الفلسطيني ان يعيّد باشكال مختلفه ليس كما الاخرين، واليوم عيدنا مع غاز وقنابل صوت ولكنه اضحى مبارك وشامخ .

المسجد الاقصى هو مكان صلاة للمسلمين نقطه وهذا لسان حال كل من كان في رحاب المسجد الاقصى.ان مخططات الاحتلال لادخال المستوطنين وتغيير الوضع الراهن لن يمر طالما بقيت هذه الهامات وهذه الارادة.