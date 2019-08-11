الأردن, يوجه, مذكرة, احتجاج, لإسرائيل, تطالبها, بوقف, انتهاكاتها,

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في اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يصادف عيد الأضحى، يتوجه حجاج بيت الله الحرام...
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس، السبت، التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى...
وجه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، رسالة إلى الحجاج بمكة المكرمة، دعاهم...
تلقى نادي ليفربول، صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي، الأربعاء المقبل، على لقب كأس...
بدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم...
ذكرت فرنسا انها ليست في حاجة الى اذن للتعبير عن موقفها حيال ايران. جاء ذلك على لسان...
أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مساء الجمعة، أن سلاح الجو...
اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة...
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه قد صدر حكم بالسجن على رجل أعمال...
أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية تسجيل زيادة بنسبة 6 في المئة تقريبا في...