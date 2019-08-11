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الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدانت الحكومة الأردنية اليوم ، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اليوم باعتداء  على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل حرم المسجد.



وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة ، عن رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محمّلا الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد.


وأوضح في بيان صحفي، أن مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.




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