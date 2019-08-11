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هيفاء وهبي ترقص وتقفز حافية على المسرح في السويد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها الغنائي الضخم في مهرجان “غوتنمبرغ” الثقافي بالسويد وذلك بحضور الآلاف من جمهورها من الجاليات العربية.



 وقد تداول ناشطون مقاطع فيديو من الحفل ظهرت فيها هيفاء وهبي وقد ازداد حماسها على ايقاع اغنية “توتة توتة” فقامت بخلع حذائها ورقصت بحرية قفزاً وتمايلاً مما زاد من هتافات الجماهير.



وكانت وهبي قد اصيبت بوعكة صحية استدعت مكوثها في المستشفى اكثر من شهر وجمدت خلالها كل نشاطاتها الفنية لتستعيد عافيتها وتحيي الحفل الأول في الاسكندرية بمصر وتتابع جدولها الفني من السويد الى دول آخرى.




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