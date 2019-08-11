تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-11 15:24:03 الطيبي من المسجد الاقصى:الاف المرابطين والمرابطات من القدس والداخل دافعوا عن المسجد الاقصى |  2019-08-11 15:22:57 الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها |  2019-08-11 13:34:04 لفتة إنسانية لصلاح بعد تسببه في كسر أنف مشجع صغير |  2019-08-11 13:28:50 إصابة رجل (50 عامًا) بجراح خطيرة دهسا في باقة الغربية |  2019-08-11 13:27:14 الحجاج يبدأون رمي الجمرات بأول أيام عيد الأضحى |  2019-08-11 09:53:49 مواجهات والقاء قنابل على المصلين في المسجد الأقصى |  2019-08-11 09:48:34 أول أيام عيد الأضحى المبارك: شهيد وقصف شمال قطاع غزة |  2019-08-11 08:56:33 ام الفحم - الآلاف يشاركون في صلاة العيد ويتبادلون التهاني |  2019-08-11 08:41:20 عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى |  2019-08-11 08:04:22 3 اصابات منها خطيرة اثر شجار عنيف في جولس |  2019-08-11 07:56:13 اصابتان متوسطة وخطيرة لشابين تعرضا للطعن في باقة الغربية |  2019-08-11 06:58:30 اجواء صيفية عادية اليوم وغدا |  2019-08-10 22:59:33 مسيرة تكبيرات حاشدة وموحدة في البعينة نجيدات |  2019-08-10 22:57:42 سخنين: مسيرة تكبيرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك |  2019-08-10 22:54:11 كفركنا:مسيرة عيد الاضحى بمشاركة واسعة واجواء احتفالية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ماذا يحدث لجسمك عندما تتخلى عن وجبة الإفطار؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تعتبر وجبة الإفطار الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية لقيامه بالوظائف الحيوية، لكن ماذا يحدث عند التخلي عن هذه الوجبة بدعوى إنقاص الوزن مثلا؟



تجيب مجلة "فرويندين" الألمانية في ضوء النتائج التي توصلت إليها دراسات مختلفة، موضحةً أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من المخاطر الصحية.


وبحسب جمعية القلب الأميركية فإنه يترتب على عدم تناول الإفطار زيادة ضغط الدم والكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة مع وجود الاستعداد الوراثي.


وأوضح العلماء بجامعة هوهنهايم -بعد قيامهم بإجراء فحص على 17 شخصا- أن وجبة الإفطار لها تأثير إيجابي على الحفاظ على التوازن الصحي للجسم ومعدل استهلاك السعرات الحرارية.


وأشارت المجلة إلى أنه رغم أن التخلي عن وجبة الإفطار قد ينتج عنه حرق الجسم للمزيد من الدهون، وهو ما قد يغري البعض، فإن الحفاظ على وجبة الإفطار يحمي الجسم من الالتهابات.


كما يساعد الإفطار على توازن مستوى الغلوكوز، وهو ضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.


وحذرت المجلة الألمانية من أن ترك وجبة الإفطار بغرض إنقاص الوزن قد يأتي بنتائج عكسية، مع زيادة الرغبة في الأكل على مدار اليوم وإمداد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية.




كلمات متعلقة

ماذا, يحدث, لجسمك, عندما, تتخلى, عن, وجبة, الإفطار؟,

تابعونــا

دراسة مفاجئة تكشف خطر شرب 3 فناجين قهوة يوميا دراسة مفاجئة تكشف خطر شرب 3 فناجين قهوة يوميا 2019-08-11 | 07:40:57

وجد باحثون أن شرب 3 فناجين قهوة أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للصداع...

لهذه الأسباب لا تتجاهلوا وجبة الإفطار! لهذه الأسباب لا تتجاهلوا وجبة الإفطار! 2019-08-10 | 16:23:03

من المعروف أن لوجبة الإفطار فوائد كبيرة وعديدة على الصحة، إلا أن كثيرين...

6 وجبات تتسبب في الغازات والانتفاخ 6 وجبات تتسبب في الغازات والانتفاخ 2019-08-09 | 09:30:08

ترجع حوالي نصف مشاكل الانتفاخ والغازات إلى الهواء المبتلع، فيما يعود النصف...

منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر السجائر الالكترونية منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر السجائر الالكترونية 2019-08-08 | 16:57:01

كشف تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه في ” ريو دي جانيرو ” عن مخاطر...

تناول القهوة قبل النوم مباشرة لا يُسبب الأرق تناول القهوة قبل النوم مباشرة لا يُسبب الأرق 2019-08-08 | 15:00:30

أشارت دراسة أمريكية موسعة استغرقت أكثر من 14 عاماً إلى أن تناول القهوة قبل الذهاب...

نصائح لتجنب تجلط الأوردة في رحلات الطيران الطويلة نصائح لتجنب تجلط الأوردة في رحلات الطيران الطويلة 2019-08-08 | 13:00:28

عندما تسافر في رحلة طيران، يمكن أن يكون التجول حول المقصورة طريقة رائعة لتمديد...

طريقة مستخدمة لتخفيض الوزن "تحميك" من مرض خطير! طريقة مستخدمة لتخفيض الوزن "تحميك" من مرض خطير! 2019-08-08 | 11:31:27

وجدت دراسة حديثة أن آلات التمرين الرياضي العصرية القائمة على هز الجسم، يمكن أن...

ماذا يحدث لك حين تفرط باستهلاك السكر؟ ماذا يحدث لك حين تفرط باستهلاك السكر؟ 2019-08-08 | 09:17:10

للسكر، الكثير من الآثار السلبية الجانبية، تتعدى المشكلة الشائعة الممثلة في...

عناصر غذائية هامة تعزز نشاطك اليومي عناصر غذائية هامة تعزز نشاطك اليومي 2019-08-07 | 21:20:16

خلال فترة العطلات الصيفية تكثر الأنشطة الحركية مثل السباحة والمشي وغيرها، ويحتاج...

قراصة (مشبك) ملابس عادية تفيد في إزالة الألم قراصة (مشبك) ملابس عادية تفيد في إزالة الألم 2019-08-07 | 12:30:05

كيف يمكن التخلص من الألم المفاجئ أو تخفيفه بواسطة قراصة ملابس عادية؟ تقول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعدياضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد افتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس حتراق 3 سيارات اضرار جسيمة دون اصابات شارع هشيطه ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com