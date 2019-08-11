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إصابة رجل (50 عامًا) بجراح خطيرة دهسا في باقة الغربية



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 اصيب رجل (50 عامًا) اليوم الاحد باصابات وصفت بالخطيرة في باقة الغربية جراء تعرضه للدهس 


وأحيل للعلاج في مستشفى هيلل يافة في الخضيرة

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث
إصابة رجل (50 عامًا) بجراح خطيرة دهسا في باقة الغربية




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