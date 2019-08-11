إصابة, رجل, (50, عامًا), بجراح, خطيرة, دهسا, في, باقة, الغربية,

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وأحيل للعلاج في مستشفى هيلل يافة في الخضيرةوقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث

اصيب رجل (50 عامًا) اليوم الاحد باصابات وصفت بالخطيرة في باقة الغربية جراء تعرضه للدهس

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