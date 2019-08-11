الحجاج, يبدأون, رمي, الجمرات, بأول, أيام, عيد, الأضحى,

في اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يصادف عيد الأضحى، يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة مساء السبت.

والسبت، أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.ووفق ما عاينه موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الأمور التنظيمية في عرفات كانت محكمة، كما أن التدابير الأمنية سارت وفق المخطط لها، حيث أدى كل الحجاج مناسكهم في ظروف ملائمة، رغم حرارة الطقس.واستمع أكثر من مليوني حاج إلى خطبة عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.