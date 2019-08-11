مواجهات, والقاء, قنابل, على, المصلين, في, المسجد, الأقصى,

وقعت مواجهات صباح اليوم، الأحد، وتم القاء قنابل صوت وغاز على المصلّين في المسجد الأقصى المبارك بعد تأديتهم لصلاة عيد الاضى المبارك.

وافادت المصادر المحلية عن وقوع عدة اصابات في صفوف المصلين وداخل باحات المسجد الاقصى.وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس .وجاءت الصلاة بالتزامن مع دعوات من أمام المسجد المبارك بتواجد المصلين بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام لحماية المسجد الأقصى ومواجهة مخطط الاقتحام من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين في ذكرى ما يسمى "هدم الهيكل المزعوم".وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب النداءات القومية والعبث بالنظام في الحرم القدسي، بدأت قوات الشرطة بقيادة قائد لواء اورشليم القدس، بتفريق مخلي النظام.