أول, أيام, عيد, الأضحى, المبارك:, شهيد, وقصف, شمال, قطاع, غزة,

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الأحد استشهاد مروان خالد عبد الغني ناصر (26 عامًا) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد اشتباكه مع قوات الجيش شرق البلدة.

فيما قصفت مدفعية الجيش بعدد من القذائف مواقع شرق بلدة بيت حانون، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها.