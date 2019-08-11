أول, أيام, عيد, الأضحى, المبارك:, شهيد, وقصف, شمال, قطاع, غزة,

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وقعت مواجهات صباح اليوم، الأحد، وتم القاء قنابل صوت وغاز على المصلّين في المسجد...
أدى الآلاف من سكان مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في ملعب...
بأجواء من الفرح والاحتفال، أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح الاحد صلاة عيد الاضحى...
وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس . طواقم...
اصيب بعد منتصف الليلة شابان 20 عاما تعرضا للطعن في باقة الغربية . وافيد ان...
اليوم الاحد، اول ايام عيد الاضحى المبارك، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على...
بأجواء احتفالية نظمت مساء اليوم السبت، مسيرة تكبيرات حاشدة بمشاركة جمهور كبير من...
شارك المئات من أبناء الحركة الإسلامية ولفيف غفير من المصلين والأهالي وبمشاركة...
في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء السبت ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ،...
جرت مساء السبت في مدينة الناصرة، مسيرة عيد الأضحى المبارك التي انطلقت من مسجد...