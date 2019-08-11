ام الفحم - الآلاف يشاركون في صلاة العيد ويتبادلون التهاني

أدى الآلاف من سكان مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في ملعب التدريبات (استاد السلام) بام الفحم، وسط أجواء إيمانية مميزة. وقد أمّ بالمصلين الشيخ محمد مصطفى وألقى خطبة العيد الشيخ احمد علي.

حيث خطب النّاس الشيخ احمد وتحدث عن فضل هذه الايام ويوم النحر وايام التشريق ثم تحدث عن حرمة الانسان المسلم وان الاسلام الغى العنصرية واعطى المرأة حقها وتحدث الشيخ عن صلة الارحام وخاصة في هذه الايام ثم تحدث عن عظمة هذا الدين وقد تطرق الشيخ الى الاسرى والى ما يحاك للمسجد الاقصى .وتبادل الأهالى التهاني بمناسبة عيد المبارك .