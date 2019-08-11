عشرات, آلاف, المصلين, يؤدون, صلاة, العيد, في, المسجد, الأقصى,

بأجواء من الفرح والاحتفال، أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، وغصت المصليات والساحات وبوابات المسجد بالمصلين القادمين من مدينة القدس وضواحيها.

وذكر مسؤول قسم الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس أنه أدى صلاة عيد الاضحى أكثر من 100 ألف مصل، وبدأت صلاة العيد في الساعة السابعة والنصف .