3, اصابات, منها, خطيرة, اثر, شجار, عنيف, في, جولس,

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طواقم كبيرة للعلاج المكثف حيان قدمت العلاج للاصابات اثنتين وصفت بالصعبة والثالثة بالمتوسطةبعد تقديم العلاج الاولي تم نقلهم لغرفة العلاج في مستشفى نهريا لإستكمال العلاج

وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس .

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