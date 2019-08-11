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3 اصابات منها خطيرة اثر شجار عنيف في جولس



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وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس .


طواقم كبيرة للعلاج المكثف حيان قدمت العلاج للاصابات اثنتين وصفت بالصعبة والثالثة بالمتوسطة

بعد تقديم العلاج الاولي تم نقلهم لغرفة العلاج في مستشفى نهريا لإستكمال العلاج 




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