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اصابتان متوسطة وخطيرة لشابين تعرضا للطعن في باقة الغربية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب بعد منتصف الليلة شابان  20 عاما تعرضا للطعن في باقة الغربية .


وافيد ان الشابين اصيبا باصابات بين المتوسطة والخطيرة .


وت نقلهما للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .
اصابتان متوسطة وخطيرة لشابين تعرضا للطعن في باقة الغربية




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