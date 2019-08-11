اصابتان, متوسطة, وخطيرة, لشابين, تعرضا, للطعن, في, باقة, الغربية,

وافيد ان الشابين اصيبا باصابات بين المتوسطة والخطيرة .وت نقلهما للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .

اصيب بعد منتصف الليلة شابان 20 عاما تعرضا للطعن في باقة الغربية .

تابعونــا

مواجهات والقاء قنابل على المصلين في المسجد الأقصى 2019-08-11 | 09:53:49 وقعت مواجهات صباح اليوم، الأحد، وتم القاء قنابل صوت وغاز على المصلّين في المسجد...

أول أيام عيد الأضحى المبارك: شهيد وقصف شمال قطاع غزة 2019-08-11 | 09:48:34 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الأحد استشهاد مروان خالد عبد الغني ناصر...

ام الفحم - الآلاف يشاركون في صلاة العيد ويتبادلون التهاني 2019-08-11 | 08:56:33 أدى الآلاف من سكان مدينة أم الفحم صباح اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى المبارك في ملعب...

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى 2019-08-11 | 08:41:20 بأجواء من الفرح والاحتفال، أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح الاحد صلاة عيد الاضحى...

3 اصابات منها خطيرة اثر شجار عنيف في جولس 2019-08-11 | 08:04:22 وصل لمركز حيان فجر اليوم الأحد ثلاث اصابات من شجار عنيف وقع بقرية جولس . طواقم...

اجواء صيفية عادية اليوم وغدا 2019-08-11 | 06:58:30 اليوم الاحد، اول ايام عيد الاضحى المبارك، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على...

مسيرة تكبيرات حاشدة وموحدة في البعينة نجيدات 2019-08-10 | 22:59:33 بأجواء احتفالية نظمت مساء اليوم السبت، مسيرة تكبيرات حاشدة بمشاركة جمهور كبير من...

سخنين: مسيرة تكبيرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2019-08-10 | 22:57:42 شارك المئات من أبناء الحركة الإسلامية ولفيف غفير من المصلين والأهالي وبمشاركة...

كفركنا:مسيرة عيد الاضحى بمشاركة واسعة واجواء احتفالية 2019-08-10 | 22:54:11 في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء السبت ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ،...