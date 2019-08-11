صادق القضاء الإسباني على إقامة مباريات الدوري المحلي أيام الجمعة، إلا أنه منع إقامتها أيام الاثنين، ما قد يخفف من حدة الإشكال الحاصل بين "لا ليغا" والاتحاد المحلي للعبة.

وكما كان مقررا، ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، بمباراة برشلونة حامل اللقب ومضيفه الباسكي أتلتيك بيلباو، بحسب القرار الصادر، اليوم الجمعة، عن المحكمة في مدريد.وفي المقابل، تجب إعادة جدولة مباراتي الاثنين من الجولة الأولى بين مايوركا وإيبار من جهة، والجارين الأندلسيين ريال بيتيس وإشبيلية من جهة أخرى.ويخضع قرار المحكمة التي احتكم إليها من أجل اتخاذ القرار بشأن الأسس الموضوعية، لإمكانية الاستئناف.