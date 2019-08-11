"آيفون", يتراجع, إلى, المركز, الرابع, عالميا,

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اكتُشف خلل في "واتس آب" يمكن أن يسمح للقراصنة بتصميم أداة تتيح تحرير وتعديل رسائل...
كشفت عارضة الأزياء “جيما داوني”، البالغة من العمر 23 عامًا، أن زوج من الأحذية...
تنبأ أحد محللي شركة "آبل" بأن ميزة "التعرف على بصمة الإصبع" (TouchID) يمكن أن تعود إلى...
كشفت شركة سامسونج اللثام رسميا عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت تعمل...
كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات إطلاق نسختين جديدتين...
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اقتراب طفل...
عثرت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء على جثة سجين انتحر داخل زنزانته بعدما فشلت...
أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في معبر حدودي للسيارات، حيث حاول سائق...