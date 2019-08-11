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دراسة مفاجئة تكشف خطر شرب 3 فناجين قهوة يوميا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 وجد باحثون أن شرب 3 فناجين قهوة أو أكثر يوميا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للصداع النصفي.



وتابعت الدراسة الحديثة 98 فردا يعانون من الصداع النصفي "العرضي"، ووجدت أن تناول المشاركين لما يصل إلى فنجانين من القهوة أو غيرها من مشروبات الكافيين، لم يؤثر على احتمال الإصابة بالصداع النصفي. ولكن عندما شربوا 3 فناجين، ارتفع خطر تعرضهم لصداع حاد في اليوم نفسه بنسبة 40%، ولدى شرب 5 فناجين قهوة ارتفعت النسبة المتوقعة للإصابة إلى 161%.


وقالت إليزابيث موستوفسكي، قائدة الدراسة في جامعة هارفارد: "لا يبدو أن تناول مشروب أو اثنين من مشروبات الكافيين يوميا مرتبط بتطور الصداع النصفي، ولكن قد يترافق شرب 3 فناجين أو أكثر مع احتمالات أعلى في الإصابة بالصداع".


وأوضح الباحثون، الذين نشروا نتائج دراستهم في المجلة الأمريكية للطب، أن تأثير الكافيين على الصداع النصفي معقد، لأنه يعتمد على الجرعة والتكرار.


ويمكن القول إن سبب الصداع النصفي ليس مفهوما تماما، ويُعتقد أنه يصيب الفرد عندما يؤثر نشاط الدماغ غير الطبيعي على الإشارات العصبية والمواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ. وتشمل المحفزات المحتملة الأخرى: الإجهاد والقلق والاكتئاب وسوء النوم أو التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية لدى النساء.


ويمكن أن يؤثر الجفاف وشرب الكثير من الكحول وتخطي الوجبات، على معدل الإصابة بالصداع النصفي.




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