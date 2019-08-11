دراسة, مفاجئة, تكشف, خطر, شرب, 3, فناجين, قهوة, يوميا,

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من المعروف أن لوجبة الإفطار فوائد كبيرة وعديدة على الصحة، إلا أن كثيرين...
ترجع حوالي نصف مشاكل الانتفاخ والغازات إلى الهواء المبتلع، فيما يعود النصف...
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه في ” ريو دي جانيرو ” عن مخاطر...
أشارت دراسة أمريكية موسعة استغرقت أكثر من 14 عاماً إلى أن تناول القهوة قبل الذهاب...
عندما تسافر في رحلة طيران، يمكن أن يكون التجول حول المقصورة طريقة رائعة لتمديد...
وجدت دراسة حديثة أن آلات التمرين الرياضي العصرية القائمة على هز الجسم، يمكن أن...
للسكر، الكثير من الآثار السلبية الجانبية، تتعدى المشكلة الشائعة الممثلة في...
خلال فترة العطلات الصيفية تكثر الأنشطة الحركية مثل السباحة والمشي وغيرها، ويحتاج...
كيف يمكن التخلص من الألم المفاجئ أو تخفيفه بواسطة قراصة ملابس عادية؟ تقول...
خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الآباء الذين يصابون بالقلق والتوتر أثناء حمل...