مسيرة, تكبيرات, حاشدة, وموحدة, في, البعينة, نجيدات,

بأجواء احتفالية نظمت مساء اليوم السبت، مسيرة تكبيرات حاشدة بمشاركة جمهور كبير من الرجال والنساء والاطفال، في البعينة نجيدات، تحت شعار بلدنا موحدة، وانطلقت مسيرة التكبيرات من امام مسجد البعينة يتقدمها ائمة المساجد، رئيس المجلس المحلي، منير حموده، نائب الرئيس، ناصر نجيدات وأعضاء المجلس المحلي ووجهاء من البلدة، وجابت المسيرة الحاشدة شوارع البلدة القديمة وعودة الى مركز البلد القديمة.

وألقى الشيخ احمد اشراف، امام مسجد البعينة، كلمة هنئ فيها المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، منوها لمخططات اقتحام المسجد الاقصى المبارك، داعيا الله ان يفرج عن الامة في القريب العاجل، وألقى الشيخ، عزات فقرا كلمة أثنى فيها على احياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر تنظيم هذه المسيرة الحاشدة التي صدحت بالتكبير على مدار ساعة في شوارع البلدة، وهنأ فضيلته اهال البعينة نجيدات وعموم المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.مسيرة مُوَحَدَة ومُوَحِدّة وقال رئيس المجلس المحلي، منير حمودة في كلمته اننا لنفتخر في بلدنا، نفتخر في هذه المشاركة الواسعة في مسيرة موحدة وموحدة لكل اهال البعينة نجيدات، كثر من بيننا ليسوا معنا اليوم لقضاء اجازتهم خارج البلاد، وكنا نتمنى ان نحتفل معا في هذه المناسبة المباركة، كما نحتفل اليوم والمحبة تكنف كل بلدنا.الدعاء لحجاج بيت الله الحراموتابع رئيس المجلس، في هذه المقام نتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعودة سالمة الى الأوطان باذن الله، ثم تحدث عن حال الوطن العربي، قائلا:" ان أقطار كثيرة في الوطن العربي لا زالت تنزف، ونحن نتضرع الى الله ان يعم السلام ربوع وطننا العربي في كل مكان، وعليه نحن نختصر من مظاهر الفرح لأننا نتألم لآلامهم على ان نحافظ على واجبات الشعائر في الأضحى المبارك.وختم حموده كلمته قائلا:" ان القدس والمسجد الأقصى قلب قضيتنا، وبوصلة ثوابتنا ونحن شعب ينشد الحرية والسلام، وننشد الحرية للقدس والمسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني الذي نتمى له اقامة دولته المستقلة الى جانب دولة اسرائيل.