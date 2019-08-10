تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-10 22:59:33 مسيرة تكبيرات حاشدة وموحدة في البعينة نجيدات |  2019-08-10 22:57:42 سخنين: مسيرة تكبيرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك |  2019-08-10 22:54:11 كفركنا:مسيرة عيد الاضحى بمشاركة واسعة واجواء احتفالية |  2019-08-10 23:50:17 حسين الجسمي يتألق في أغنية"مهم جداً" |  2019-08-10 22:51:31 الناصرة:مشاركة واسعة في مسيرة عيد الاضحى التقليدية |  2019-08-10 21:00:56 ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة |  2019-08-10 20:58:15 اصابة شقيقين بجراح خطيرة في حادث طرق بيركا |  2019-08-10 20:55:15 اعتقال منفذي عملية "عتصيون" في بلدة بيت كاحل |  2019-08-10 16:24:20 سان جيرمان يعلن تطورات جديدة في مفاوضات بيع نيمار |  2019-08-10 16:23:03 لهذه الأسباب لا تتجاهلوا وجبة الإفطار! |  2019-08-10 16:21:05 توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ عشية عيد الأضحى المبارك |  2019-08-10 16:18:51 خامنئي يطالب الحجاج برفض صفقة القرن ودعم الفلسطينيين |  2019-08-10 15:58:17 اقبال كبير على مشتريات العيد في سوق عرابة الشعبي |  2019-08-10 15:56:48 اختتام دورة الزوجية السعيدة في مجلس محلي البعينة نجيدات |  2019-08-10 11:57:01 الجيش الاسرائيلي:مقتل 4 مسلحين حاولوا التسلل من غزة الى إسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مسيرة تكبيرات حاشدة وموحدة في البعينة نجيدات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بأجواء احتفالية  نظمت مساء اليوم السبت، مسيرة تكبيرات حاشدة بمشاركة جمهور كبير من الرجال والنساء والاطفال، في البعينة نجيدات، تحت شعار بلدنا موحدة، وانطلقت مسيرة التكبيرات من امام مسجد البعينة يتقدمها ائمة المساجد، رئيس المجلس المحلي، منير حموده، نائب الرئيس، ناصر نجيدات وأعضاء المجلس المحلي ووجهاء من البلدة، وجابت المسيرة الحاشدة شوارع البلدة القديمة وعودة الى مركز البلد القديمة.


وألقى الشيخ احمد اشراف، امام مسجد البعينة، كلمة هنئ فيها المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، منوها لمخططات اقتحام المسجد الاقصى المبارك، داعيا الله ان يفرج عن الامة في القريب العاجل، وألقى الشيخ، عزات فقرا كلمة أثنى فيها على احياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر تنظيم هذه المسيرة الحاشدة التي صدحت بالتكبير على مدار ساعة في شوارع البلدة، وهنأ فضيلته اهال البعينة نجيدات وعموم المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.
مسيرة مُوَحَدَة ومُوَحِدّة وقال رئيس المجلس المحلي، منير حمودة في كلمته اننا لنفتخر في بلدنا، نفتخر في هذه المشاركة الواسعة في مسيرة موحدة وموحدة لكل اهال البعينة نجيدات، كثر من بيننا ليسوا معنا اليوم لقضاء اجازتهم خارج البلاد، وكنا نتمنى ان نحتفل معا في هذه المناسبة المباركة، كما نحتفل اليوم والمحبة تكنف كل بلدنا.الدعاء لحجاج بيت الله الحرام

وتابع رئيس المجلس، في هذه المقام نتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعودة سالمة الى الأوطان باذن الله، ثم تحدث عن حال الوطن العربي، قائلا:" ان أقطار كثيرة في الوطن العربي لا زالت تنزف، ونحن نتضرع الى الله ان يعم السلام ربوع وطننا العربي في كل مكان، وعليه نحن نختصر من مظاهر الفرح لأننا نتألم لآلامهم على ان نحافظ على واجبات الشعائر في الأضحى المبارك.

وختم حموده كلمته قائلا:" ان القدس والمسجد الأقصى قلب قضيتنا، وبوصلة ثوابتنا ونحن شعب ينشد الحرية والسلام، وننشد الحرية للقدس والمسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني الذي نتمى له اقامة دولته المستقلة الى جانب دولة اسرائيل. 




كلمات متعلقة

مسيرة, تكبيرات, حاشدة, وموحدة, في, البعينة, نجيدات,

تابعونــا

سخنين: مسيرة تكبيرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك سخنين: مسيرة تكبيرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2019-08-10 | 22:57:42

شارك المئات من أبناء الحركة الإسلامية ولفيف غفير من المصلين والأهالي وبمشاركة...

كفركنا:مسيرة عيد الاضحى بمشاركة واسعة واجواء احتفالية كفركنا:مسيرة عيد الاضحى بمشاركة واسعة واجواء احتفالية 2019-08-10 | 22:54:11

في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء السبت ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ،...

الناصرة:مشاركة واسعة في مسيرة عيد الاضحى التقليدية الناصرة:مشاركة واسعة في مسيرة عيد الاضحى التقليدية 2019-08-10 | 22:51:31

جرت مساء السبت في مدينة الناصرة، مسيرة عيد الأضحى المبارك التي انطلقت من مسجد...

اصابة شقيقين بجراح خطيرة في حادث طرق بيركا اصابة شقيقين بجراح خطيرة في حادث طرق بيركا 2019-08-10 | 20:58:15

أصيب مساء اليوم السبت شقيقين من سكان بلدة يركا بجراح خطيرة جراء اصطدام سيارة...

اعتقال منفذي عملية "عتصيون" في بلدة بيت كاحل اعتقال منفذي عملية "عتصيون" في بلدة بيت كاحل 2019-08-10 | 20:55:15

جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك):سمح بالنشر بأنه في ختام أنشطة...

توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ عشية عيد الأضحى المبارك توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ عشية عيد الأضحى المبارك 2019-08-10 | 16:21:05

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

اقبال كبير على مشتريات العيد في سوق عرابة الشعبي اقبال كبير على مشتريات العيد في سوق عرابة الشعبي 2019-08-10 | 15:58:17

لسد احتياجات اهالي عرابة والمنطقة لمشتريات عيد الاضحى المبارك افتتح سوق عرابة...

اختتام دورة الزوجية السعيدة في مجلس محلي البعينة نجيدات اختتام دورة الزوجية السعيدة في مجلس محلي البعينة نجيدات 2019-08-10 | 15:56:48

في مبادرة فريدة من نوعها نظم مجلس محلي البعينة نجيدات على مدار 4 لقاءات دورة تحت...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-08-10 | 07:00:26

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى...

اصابة شاب تعرض للطعن في ام الفحم اصابة شاب تعرض للطعن في ام الفحم 2019-08-10 | 07:06:21

أصيب شاب من مدبنة ام الفحم مساء الجمعة بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في حي البير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام احتراق شاحنة طرعان مدخل اضرار ازدحامات مرورية مصرع شاب محمود نادر جبارين ام الفحم طعن حي الجبارين اصابة خطيرة مدينة شرطة اسعاف الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة اكاديمي كيدز الناصرة طلاب مشاركة واسعة المخلص المدرسة راهبات اشرف قرطام شبهات ليستيريا بكتيريا حبوب ذرة شركة ميلوطال مطالبة مستهلكين اعادتها سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حناشقيب السلام مسدسات اعتقالات يندقية اسلحة ذخيرة بيت الشرطة النقب ضبطتمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره حادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com