سخنين:, مسيرة, تكبيرات, بمناسبة, عيد, الأضحى, المبارك,

شارك المئات من أبناء الحركة الإسلامية ولفيف غفير من المصلين والأهالي وبمشاركة رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت أبوريا بمسيرة التكبيرات التي نظمتها الحركة الإسلامية في سخنين،حيث انطلقت المسيرة من بعد صلاة العشاء من مسجد النور وسط تكبيرات العيد وبمشاركة فرقة كشافة دار الأرقم التابعة لمركز ابن عباس.وفي نهاية المسيرة التي وصلت الى ساحة بلدية سخنين شكر الشيخ علاء بدارنة إمام مسجد أبو بكر الصديق في سخنين الحضور الكبير الذي أدى الى نجاح المسيرة الإيمانية بهذه المناسبة العظيمة.

ودعا الشيخ علاء بدارنة ا لحضور بأن يلتقي الجميع على محبة الله وأن يسود السلام أرض السلام وأن يعيد الله هذا العيد على المسلمين وهم في عزة ورفعة وقد عمت الطمأنينة والحب والتسامح على الجميع آملين من الله أن يعيد حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين وقد اغتنموا الفرصة وعادوا كما ولدتهم أمهاتهم.وذكر الشيخ علاء بدارنة الى حضور صلاة العيد غدا الأحد عند الساعة السادسة والنصف لما فيها من أجل وثواب كبير وإحياء سنة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.وفي كلمته أكد الدكتور صفوت ابوريا رئيس بلدية سخنين على التآخي بين ابناء البلد الواحد وخاصة ونحن في أيام خير وبركة،وعلى الجميع أن يضحي من أجل بلده لأننا بحاجة الى التكاتف والوحدة والأخوة.