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كفركنا:مسيرة عيد الاضحى بمشاركة واسعة واجواء احتفالية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء السبت ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ، لتجوب شوارع البلدة بالتكبير والتهليل استقبالا للعيد.

شارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الى جانب شيوخها ولفيف من الحضور الكريم.الموكب الاحتفالي انطلق من باحة مسجد عمر بن الخطاب ، بعد انتهاء صلاة العشاء ، وسار المحتفلون في شوارع وأزقة البلدة ، حيت هللوا وكبروا صلوات العيد ، ابرزها " الله اكبر".مسك الختام كان حيث تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء .




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