كفركنا:مسيرة, عيد, الاضحى, بمشاركة, واسعة, واجواء, احتفالية,

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بأجواء احتفالية نظمت مساء اليوم السبت، مسيرة تكبيرات حاشدة بمشاركة جمهور كبير من...
شارك المئات من أبناء الحركة الإسلامية ولفيف غفير من المصلين والأهالي وبمشاركة...
جرت مساء السبت في مدينة الناصرة، مسيرة عيد الأضحى المبارك التي انطلقت من مسجد...
أصيب مساء اليوم السبت شقيقين من سكان بلدة يركا بجراح خطيرة جراء اصطدام سيارة...
جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك):سمح بالنشر بأنه في ختام أنشطة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
لسد احتياجات اهالي عرابة والمنطقة لمشتريات عيد الاضحى المبارك افتتح سوق عرابة...
في مبادرة فريدة من نوعها نظم مجلس محلي البعينة نجيدات على مدار 4 لقاءات دورة تحت...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى...
أصيب شاب من مدبنة ام الفحم مساء الجمعة بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في حي البير...