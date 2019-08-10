اصابة, شقيقين, بجراح, خطيرة, في, حادث, طرق, بيركا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتهما بين المتوسطة والخطيرة .الشرطة باشرت التحقيق .

أصيب مساء اليوم السبت شقيقين من سكان بلدة يركا بجراح خطيرة جراء اصطدام سيارة خصوصية في شجرة بجانب الطريق .

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