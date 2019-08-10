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اصابة شقيقين بجراح خطيرة في حادث طرق بيركا



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أصيب مساء اليوم السبت شقيقين من سكان بلدة يركا بجراح خطيرة جراء اصطدام سيارة خصوصية في شجرة بجانب الطريق .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتهما بين المتوسطة والخطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شقيقين بجراح خطيرة في حادث طرق بيركا




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