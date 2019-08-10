جاء في بيان صادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك):سمح بالنشر بأنه في ختام أنشطة استخباراتية وعملياتية واسعة النطاق قام بها جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وجيش الدفاع تم هذه الليلة اعتقال مشتبه بضلوعهما في العملية التي أودت بحياة الجندي دفير سوريك يوم 7.8.19 قرب بلدة مجدال عوز.

المعتقلان هما:1. نصير صالح خليل عصافرة – من مواليد 1995 وسكان بيت كاحل. ينتمي لحماس. لم يعتقل سابقا.2. قاسم عارف خليل عصافرة – من مواليد 1989 وسكان بيت كاحل. لم يعتقل سابقا.إن الاعتقالات التي تم القيام بها من قبل قوات خاصة تابعة للشاباك وللوحدة الشرطية الخاصة وللجيش تأتي في أوج جهود استخباراتية وعملياتية بدأت فور تنفيذ العملية وتم خلالها استخدام قدرات استخباراتية وعملياتية وتكنولوجية مختلفة أدت إلى تشخيص المشتبه بهما واعتقالهما في منزل بقرية بيت كاحل.تمت إحالة المشتبه بهما إلى التحقيق في الشاباك. البحث في ملابسات وقوع العملية لا يزال مستمرا.