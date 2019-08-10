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أصيب مساء اليوم السبت شقيقين من سكان بلدة يركا بجراح خطيرة جراء اصطدام سيارة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
لسد احتياجات اهالي عرابة والمنطقة لمشتريات عيد الاضحى المبارك افتتح سوق عرابة...
في مبادرة فريدة من نوعها نظم مجلس محلي البعينة نجيدات على مدار 4 لقاءات دورة تحت...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى...
أصيب شاب من مدبنة ام الفحم مساء الجمعة بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في حي البير...
عشية عيد الأضحى المبارك ، يزف مجلس كفركنا المحلي بشرى انهاء عدة مشاريع حيوية...
لقي الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من مدينة رهط مصرعه بحادث طرق ذاتي مروع على...
لقيت الشابة ملاك ياسر الأبطح والبالغة من العمر نحو 18 عامًا من اللد مصرعها الليلة...
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك،...