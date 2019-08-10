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سان جيرمان يعلن تطورات جديدة في مفاوضات بيع نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تأكد غياب نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أولمبيك نيم، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الفرنسي.

وقال ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب "هناك مفاوضات متقدمة للغاية مع عدد من الأندية، تمنع مشاركة نيمار في مباراة الغد".
ولم يحدد ليوناردو، هوية الأندية التي تتفاوض لشراء نيمار، مشيرًا أيضًا إلى أن اللاعب غير جاهز بدنيا، وسيبقى بعيدا عن المشاركة في المباريات لحين حسم القرار النهائي بشأنه.
وأشار "المفاوضات مستمرة، فمن المهم لكل الأطراف تحديد مستقبلهم، والفريق يجب أن يركز في المباراة فقط، فالمفاوضات بشأن نيمار متقدمة عن أي وقت مضى، ولكن هذا لا يعني أننا توصلنا لاتفاق".
وأتم ليوناردو "يجب علينا في الوقت الحالي تحديد وضعية نيمار مع الفريق الفرنسي".
وارتبط اسم نيمار كثيرًا خلال الأسابيع الأخيرة بالعودة مجددًا إلى ناديه السابق برشلونة، كما تكهنت تقارير صحفية أخرى بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.
سان جيرمان يعلن تطورات جديدة في مفاوضات بيع نيمار




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