توصيات, سلطة, الإطفاء, والإنقاذ, عشية, عيد, الأضحى, المبارك,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:سلطة الإطفاء والإنقاذ تحرص على سلامة وأمان المواطنين في كل زمان ومكان، وتدعو المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية والحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئتهم عشية حلول عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بإجازة آمنة. وعليه نقّدم لجمهور المواطنين مجموعة توصيات هامّة:





أولًا، نذكّر المواطنين بالأمر الذي أصدره قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ وبموجبه يُحظر اشعال النيران في المشاعل والأماكن المفتوحة. وعليه، عند الخروج للتنزه في الطبيعة، نناشد المواطنين بالتقيّد بالتوجيهات والقوانين، والامتناع عن اضرام النيران بشكل عشوائي.



ثانيًا، اشعال الكوانين يتم فقط في الأماكن المخصصة لذلك، ويجب التأكد من عدم وجود أعشاب، أشواك، أشجار أو نباتات جافة بالقرب من الكانون او المشعل، مع أفضلية إيقاده في مساحة رملية.

المزيد من التوصيات:



- إشعال النار يتم فقط من قبل شخص بالغ، يكون مسؤولاً عن إرشادات السلامة والأمان ومسؤولاً عن إطفاء تام لموقد النار.

- ممنوع ترك نار أو جمر متقد بدون مراقبة!

- يجب مراقبة الأطفال والأولاد من قبل شخص بالغ وعدم تركهم قرب الكانونالموقد.

- يمنع رش أي نوع وقود على الكانونالموقد.

- يمنع القاء ألعاب نارية أو بخاخات غاز أو زجاجات بلاستيكية أو أي مادة أخرى خطرة وقابلة للاشتعال الانفجار على الموقد.

- في حال اشتعلت النار بملابسكم، امتنعوا عن الركض (الحركة السريعة تزيد من اشتعال النار)، عليكم بالتدحرج على الارض من أجل اطفاء النار.

- يجب التأكد من إطفاء تام للنار وتبريد المساحة بواسطة المياه او التراب لمنع اشتعال الجمرات المتوقدة تحت الرماد من جديد.

- بعد إطفاء النار، يجب الانتظار 10 دقائق على الأقل من أجل التأكد أن النار لن تشتعل من جديد.

- في حالة نشوب حريق يجب إخلاء المنطقة فورا والاتصال بخدمات الانقاذ والاطفاء على الرقم 102 وإبلاغهم عن المكان الدقيق للحريق.

أخيرًا، تتقدّم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك بالتهاني والتبريكات، اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.