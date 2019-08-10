خامنئي, يطالب, الحجاج, برفض, صفقة, القرن, ودعم, الفلسطينيين,

كلمات متعلقةخامنئي, يطالب, الحجاج, برفض, صفقة, القرن, ودعم, الفلسطينيين,
تلقى نادي ليفربول، صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي، الأربعاء المقبل، على لقب كأس...
بدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم...
ذكرت فرنسا انها ليست في حاجة الى اذن للتعبير عن موقفها حيال ايران. جاء ذلك على لسان...
أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مساء الجمعة، أن سلاح الجو...
اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة...
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه قد صدر حكم بالسجن على رجل أعمال...
أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية تسجيل زيادة بنسبة 6 في المئة تقريبا في...
حذرت إيران الخميس من تداعيات إعلان إسرائيل مشاركتها في التحالف الذي أعلنت عنه...
حذرت منظمة "ORG.350" البيئية الدولية من أن العالم سيشهد أعاصير مدمرة، وذلك بعد أسوأ...
قالت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا انها انجزت سلسلة لقاءات واتصالات مكثفة...