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خامنئي يطالب الحجاج برفض صفقة القرن ودعم الفلسطينيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، رسالة إلى الحجاج بمكة المكرمة، دعاهم فيها إلى رفض "صفقة القرن"، والوقوف في وجه الولايات المتحدة "المثيرة للحروب والأزمات" بالمنطقة.  ودعا خامنئي الحجاج إلى "التبرؤ من جبهة الشرك والكفر التي یمثلها المستكبرون وعلى رأسهم الولايات المتحدة"، مضيفا أنه يجب على المسلمين "إدانة بؤر الإرهاب من مثل داعش وبلاك ووتر الأمريكية".  ودان خامنئي في رسالته "الكيان الصهيوني قاتل الأطفال ومن يقفون وراءه ويدعمونه"، كما ندد "بما تقوم به أمريكا وأعوانها من تأجیج حروب في منطقة غرب آسیا وشمال إفریقیا الحساسة، حروب أوصلت الشعوب إلی أقصی حدود معاناتها ومحنتها، وأخذت تكبدها کل یوم مصائب کبری".  وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، أكد المرشد الأعلى أنها "من أهم قضایا العالم الإسلامي اليوم، وهي تأتي في مقدمة کل القضایا السیاسیة المتعلقة بالمسلمین من أي مذهب أو عرق أو لغة کانوا. فقد وقع في فلسطین أکبر ظلم شهدته القرون الأخیرة".  كما وصف "صفقة القرن" بـ "الخدعة التي یجري التمهید لها من قبل أمريكا الظالمة وأعوانها الخونة"، لافتا إلى أن هذه الصفقة "تشكل جریمة لیس بحق الشعب الفلسطیني فحسب، وإنما بحق المجتمع البشري قاطبة".  وختم خامنئي رسالته بالدعوة إلى "مشاركة فعالة لإفشال كيد ومكر العدو"، مبديا ثقته بأن "أحابیل جبهة الاستكبار کلها مکتوب علیها الفشل والهزیمة أمام عزیمة جبهة المقاومة وإيمانها"
خامنئي يطالب الحجاج برفض صفقة القرن ودعم الفلسطينيين




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