اقبال, كبير, على, مشتريات, العيد, في, سوق, عرابة, الشعبي,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
في مبادرة فريدة من نوعها نظم مجلس محلي البعينة نجيدات على مدار 4 لقاءات دورة تحت...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى...
أصيب شاب من مدبنة ام الفحم مساء الجمعة بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في حي البير...
عشية عيد الأضحى المبارك ، يزف مجلس كفركنا المحلي بشرى انهاء عدة مشاريع حيوية...
لقي الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من مدينة رهط مصرعه بحادث طرق ذاتي مروع على...
لقيت الشابة ملاك ياسر الأبطح والبالغة من العمر نحو 18 عامًا من اللد مصرعها الليلة...
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك،...
حضرت الى دير الأسد مساء اليوم جاهة الصلح القطرية حيث منحت بإسم ذوي فقيد لقمة العيش...
أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر...