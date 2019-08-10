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اقبال كبير على مشتريات العيد في سوق عرابة الشعبي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



لسد احتياجات اهالي عرابة والمنطقة لمشتريات عيد الاضحى المبارك افتتح سوق عرابة الشعبي الكبير ابوابه منذ امس الجمعة يومين على التوالي وقد شهد السوق اقبال كبير لاهالي عرابة والمنطقة سوق كبير ويعرض فيه كل احتياجات الناس من فواكه بانواعهاوخضروات بانواعها وملابس واحذية والعاب اطفال وحلويات وشهد اقبال على الحلويات والفواكه ومن المتوقع ان يشهد السوق الشعبي اكتظاظ بعد ساعات بعد الظهر وخاصة بان الاسعار شعبية .





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