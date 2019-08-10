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ليفربول يتلقى صدمة قبل السوبر الأوروبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى نادي ليفربول، صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي، الأربعاء المقبل، على لقب كأس السوبر الأوروبي، بملعب فودافون آرينا بأسطنبول.

ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن الحارس البرازيلي أليسون باكير سيغيب عن مواجهة السوبر الأوروبي، بعد تعرضه للإصابة أمام نوريتش سيتي، أمس الجمعة، في افتتاح البريميرليج. وتم استبدال الحارس البرازيلي في الدقيقة 38 من المباراة التي فاز فيها الريدز بنتيجة 4-1، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.
ومن المنتظر أن يخضع أليسون باكير لبعض الفحوصات خلال الأيام المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب. وأشار الموقع الرسمي للريدز، إلى أنه في ظل إصابة أليسون، يُنتظر أن يحرس أدريان عرين الفريق في السوبر الأوروبي، على أن يجلس كاومهين كيليهر على دكة البدلاء.
ليفربول يتلقى صدمة قبل السوبر الأوروبي




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