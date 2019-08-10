الجيش, الاسرائيلي:مقتل, 4, مسلحين, حاولوا, التسلل, من, غزة, الى, إسرائيل,

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قال أحد قادة حركة "حماس" في قطاع غزة، إنه "إذا شنت إسرائيل عدواناً ضد القطاع، والذي...
-أعلنت هيئات إسلامية، فجر اليوم، عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى...
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الخميس، برام الله، مع السفير...
اعتقلت الشرطة اليوم فلسطينييْن اخريْن بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة...
وقع سيادة العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة وممثلا لسيادة اللواء حازم عطا...
اكدت دولة جنوب افريقيا مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته...
زعمت القناة الإسرائيلية الثانية ان طهران طلبت من حماس ان تقدم لها تفاصيل...
وجّهت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المينية المتطرفة، رسالة إلى رئيس الوزراء...
كشفت مصادر اسراىيلية ان المستوى السياسي والامني طلب من حركة حماس نشر عناصرها على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...