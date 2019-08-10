الجيش, الاسرائيلي:مقتل, 4, مسلحين, حاولوا, التسلل, من, غزة, الى, إسرائيل,

في منطقة "كيسوفيم" قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تمكنت قوة من الجيش الاسرائيلي فجر اليوم من ضبط على أربعة مسلحين حاولوا التسلل إلى إسرائيل. ولم تقع إصابات في صفوف القوة. وهذا هو ثاني حادث من نوعه منذ مطلع الشهر الجاري.

وافاد موقع "أمد للإعلام" ان الفلسطينيين الأربعة الذين قتلوا فجر اليوم قرب السياج الأمني المحيط بجنوب قطاع غزة هم من السلفيين، وقد تم فصلهم من الجناح المسلح لحركة حماس قبل ثلاثة أشهر.