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حماس: ايران ستنضم للمعركة اذا شنت اسرائيل عدواناً على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أحد قادة حركة "حماس" في قطاع غزة، إنه "إذا شنت إسرائيل عدواناً ضد القطاع، والذي بحسب تقديرنا أنه معركة محصورة ولن تتطور إلى حرب لكسرنا، فإننا سنواجهه وحدنا".  ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم السبت، نقلًا عن القيادي انه "في حال حاول العدو كسر المقاومة، فإن باقي أطراف المحور بقيادة إيران سينضمون إلى المعركة".  في غضون ذلك، نشرت الصحيفة المزيد من التفاصيل حول اجتماعات كبار المسؤولين في طهران، بعدما التقى وفد قيادي من حركة "حماس"، أواخر تموز/يوليو الماضي، بمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي. وبعد التقاط الصور وخروج الإعلام، انضمّ قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إلى المجتمعين.وفي الجلسة المغلقة، تحدث وفد "حماس" عن التطورات المتعلقة بالذراع العسكري للمنظمة، والصعوبات التي تواجهها والأسلحة التي تحتاجها، وشدد الحاضرون على "أهمية وحدة المحور، ورفض كسر أي طرف فيه، مما يعني أنه إذا تم شن حرب ضد أحد الأطراف، فإن بقية الجبهات ستنضم للمساندة ومنع كسره".  وفي الوقت نفسه، أضافت مصادر من حركة "حماس" للصحيفة، أن السعودية أرسلت قبل أسبوع من توجّه الوفد إلى إيران، رسالة إلى الحركة تطالبها فيها بقطع علاقاتها مع طهران، وإلا فإن الرياض ستقطع علاقاتها بها. مما رفضت "حماس" الطلب السعودي، قائلة إن "علاقتها مع إيران متينة وستستمر، وإذا أرادت السعودية تنفيذ تهديدها، فهي ستكون الجانب الخاسر وليس الحركة".  وأشارت الصحيفة، الى أن مصر أيضاً اشترطت عدم توجّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية إلى إيران للسماح له بالخروج من القطاع، وهو ما رفضه، معلناً عدم قبوله وضع شروط على برنامج زياراته، مؤكداً نيته التوجه إلى إيران في أيّ رحلة خارجية.
حماس: ايران ستنضم للمعركة اذا شنت اسرائيل عدواناً على غزة




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