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توافد الحجاج الى جبل عرفات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت 10 أغسطس / آب.  نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يرصد توافد أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، فيما يعرف بـ"يوم التروية".  وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.  وجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.  العالم العربيوجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.  وتقول هيئة الأرصاد السعودية، إنه من المتوقع أن تكون السماء، غائمة جزئيا، مشيرة إلى أن سحبا رعدية ممطرة تظهر في سماء الحرم مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.ويمضي الحجاج وقتهم في يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي حجة، في العبادة وذكر الله والتلبية أملا في التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم.




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