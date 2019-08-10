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الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



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اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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