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اصابة شاب تعرض للطعن في ام الفحم



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أصيب شاب من مدبنة ام الفحم مساء الجمعة بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في حي البير بالمدينة , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب تعرض للطعن في ام الفحم




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