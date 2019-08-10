اصابة, شاب, تعرض, للطعن, في, ام, الفحم,

أصيب شاب من مدبنة ام الفحم مساء الجمعة بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن في حي البير بالمدينة , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

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مصرع الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من رهط واصابة اخر بانقلاب سيارة بالقرب من مفترق بيت كاما 2019-08-09 | 22:17:07 لقي الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من مدينة رهط مصرعه بحادث طرق ذاتي مروع على...

مصرع الشابة ملاك ياسر الأبطح 18 عاما من اللد دهسا في الطيرة خلال شرائها حاجيات العيد مع عائلتها 2019-08-09 | 21:15:50 لقيت الشابة ملاك ياسر الأبطح والبالغة من العمر نحو 18 عامًا من اللد مصرعها الليلة...

"الأوقاف" تحذر من دعوات اقتحام الأقصى في أول أيام عيد الأضحى 2019-08-09 | 21:11:32 حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك،...

هدنة شرف لثلاثة أشهر، من ال حكروش كفركنا لأهلهم واخوانهم في دير الأسد بعد مقتل بشار حكروش 2019-08-09 | 21:05:46 حضرت الى دير الأسد مساء اليوم جاهة الصلح القطرية حيث منحت بإسم ذوي فقيد لقمة العيش...

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص 2019-08-09 | 17:17:06 أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر...

"الأوقاف" تعلن تأخير صلاة العيد يوم الاحد 2019-08-09 | 17:15:26 أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلا من...

اعتقال رجل وزوجته بشبهة سرقة الوقود 2019-08-09 | 15:48:57 أفادت الناطقه باسم شرطه الجليل أن شرطه شفاعمرو القت القبض بالقرب من منتزه طمره...

‏آلاف الأطفال يستمتعون في المخيمات الصيفية بالجلبوع 2019-08-09 | 15:47:59 يشهد المجلس الاقليمي الجلبوع صيفًا مميزًا ومليئًا بالمخيمات الصيفية...

تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎ 2019-08-09 | 15:45:46 وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام شركة سوبرغاز كفير نافون ورئيس...