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مجلس كفركنا المحلي ينفذ عدة مشاريع حيوية لخدمة المواطنين



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عشية عيد الأضحى المبارك ، يزف مجلس كفركنا المحلي بشرى انهاء عدة مشاريع حيوية لخدمة اهالي البلدة الكرام.

فبفضل من الله وبتعاون من الأهالي وبجهود مباركة لأقسام المجلس وموظفيه تم مؤخرا انهاء مشروع شق وتطوير الشارع الالتفافي خلف البساتين بعد ما يزيد من ١٥ سنة، الأمر الذي أحدث انفراجة كبيرة وتيسير لحركة السير.
كما وتم انهاء تطوير وتعبيد شارع حي حجر نصار وفتح احد الشوارع المتفرعة عنه بعد سنوات طويلة من الإغلاق.
وفي حي وادي زيد تم انهاء تطوير الشارع والدوار لتهيئة وصول خدمة حافلات المواصلات العامة لهذا الحي الكبير.
أما الشارع الحيوي درب السوق فقد تم تعبيده وإعادة تبليط الأرصفة فيه وذلك ضمن عمل وتعاون مشترك مع اتحاد مياهكم مشكورين.
وما زال العمل جار على قدم وساق والمعدات تعمل بكل قوة في عدة مشاريع أخرى بنواحي مختلفة وبمنشآت مختلفة في البلدة حيث تجري في هذه الأيام أعمال ترميمات في مدارس كفركنا تحضيرا لافتتاح السنة الدراسية وأعمال ترميمات في الملعب البلدي تحضيرا لافتتاح الموسم الرياضي وأعمال ترميمات في بيت المسن وأعمال متقدمة في شارع المنطقة الصناعية.
كما وتوضع في هذه الاسابيع اللمسات الأخيرة لانطلاق أعمال جديدة في الفترة القريبة القادمة سيعلن عنها لاحقا إن شاء الله.
ويأتي كل ذلك من منطلق الواجب للارتقاء بكفركنا وخدمة لأهلها الكرام.




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