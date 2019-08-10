فرنسا, ترد, على, انتقاد, ترامب, لسياسة, باريس, تجاه, إيران,

ذكرت فرنسا انها ليست في حاجة الى اذن للتعبير عن موقفها حيال ايران. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في رد ضمني على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف باريس من الملف الإيراني. وأضاف لودريان ان فرنسا تتصرف باستقلالية تامة وتلتزم بالسلام وتعمل من اجل نزع فتيل التوتر. وأشار الى ان الرئيس فرانسوا ماكرون يعمل بشفافية كاملة مع شركاء باريس ويطلع الولايات المتحدة على الاتصالات مع ايران. وكان ترامب قد انتقد امس نظيره الفرنسي قائلا إنه يرسل إشارات متناقضة الى طهران.

وصرح ترامب في تغريدة نشرها على تويتر أمس بأن "إيران لديها مشكلات مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".