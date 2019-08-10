الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين اتجاه مطار أبها السعودي

أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مساء الجمعة، أن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ "عمليتين واسعتين" باتجاه مطار أبها الدولي السعودي بعدد من طائرات "قاصف 2k". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن العملية الأولى استهدفت برج الرقابة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأضاف أن العمليتين تسببتا بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها. وقال المسؤول العسكري إن هذا الاستهداف جاء "ردا على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم الجماعة أن "سلاح الجو المسير" التابع للحوثيين نفذ، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، 60 عملية بمعدل عمليتين كل 72 ساعة استهدفت "مقرات وقواعد ومنشآت العدو"، منها 16 عملية استهدفت مطار أبها و14 عملية على مطار جيزان و11عملية على مطار نجران و9ع مليات على قاعدة خميس مشيط.