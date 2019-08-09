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مصرع الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من رهط واصابة اخر بانقلاب سيارة بالقرب من مفترق بيت كاما



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من مدينة رهط مصرعه بحادث طرق ذاتي مروع على شارع رقم 296 بالقرب من مفترق بيت كاما بالنقب الليلة .


واصيب غي الحادث ،شاب اخر 20 عاما بجراح متوسطة.

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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