مصرع, الشاب, عمران, كايد, النصايرة, (20, عامًا), من, رهط, واصابة, اخر, بانقلاب, سيارة, بالقرب, من, مفترق, بيت, كاما,

لقي الشاب عمران كايد النصايرة (20 عامًا) من مدينة رهط مصرعه بحادث طرق ذاتي مروع على شارع رقم 296 بالقرب من مفترق بيت كاما بالنقب الليلة .

واصيب غي الحادث ،شاب اخر 20 عاما بجراح متوسطة.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.