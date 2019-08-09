مصرع, الشاب, عمران, كايد, النصايرة, (20, عامًا), من, رهط, واصابة, اخر, بانقلاب, سيارة, بالقرب, من, مفترق, بيت, كاما,

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لقيت الشابة ملاك ياسر الأبطح والبالغة من العمر نحو 18 عامًا من اللد مصرعها الليلة...
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك،...
حضرت الى دير الأسد مساء اليوم جاهة الصلح القطرية حيث منحت بإسم ذوي فقيد لقمة العيش...
أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر...
أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلا من...
أفادت الناطقه باسم شرطه الجليل أن شرطه شفاعمرو القت القبض بالقرب من منتزه طمره...
يشهد المجلس الاقليمي الجلبوع صيفًا مميزًا ومليئًا بالمخيمات الصيفية...
وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام شركة سوبرغاز كفير نافون ورئيس...
تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري...
يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل...