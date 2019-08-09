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مصرع الشابة ملاك ياسر الأبطح 18 عاما من اللد دهسا في الطيرة خلال شرائها حاجيات العيد مع عائلتها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت الشابة ملاك ياسر الأبطح والبالغة من العمر نحو 18 عامًا  من اللد مصرعها الليلة دهسا من قبل سيارة خصوصية في احد شوارع المدينة.


وتم توقيف السائق 20 عاما للتحقيق معه في مركز الشرطة بالطيرة .

من جتهها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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