هدنة, شرف, لثلاثة, أشهر،, من, ال, حكروش, كفركنا, لأهلهم, واخوانهم, في, دير, الأسد, بعد, مقتل, بشار, حكروش,

حضرت الى دير الأسد مساء اليوم جاهة الصلح القطرية حيث منحت بإسم ذوي فقيد لقمة العيش بشار حكروش وأهالي كفر كنا عامة هدنة شرف لمدة ثلاثة اشهر اكراما لله ثم لرسوله الكريم وأهالي دير الأسد عامة محتسبين الفقيد شهيداً عند الله، بالإضافة الى حصر الفعلة الشنيعة النكراء التي أودت بحياة الشهيد بشار بالقاتل فقط.

وكان باستقبال الجاهة ووجهاء ولفيف من أهالي دير الأسد الذين رحبوا بالجاهة الكريمة وشكروها على مساعيها لإصلاح ذات البين بين أبناء الشعب الواحد ومثمنين عاليا الموقف الرجولي والبطولي المشرف لال حكروش واهلنا في كفر كنا . لقد ذكر الله -جل جلاله- في الآية الكريمة أن الصلح خير والخير يطلبه كل عاقل ويرغب فيه كل لبيب، فكيف وقد أمر الله به وحثّ عليه فلا شك أن على المسلم أن يزداد طلباً له ورغبة فيه ولا يجوز له رفضه.الشكر الجزيل والموصول للجاهة الكريمة ولكل من ساهم وشارك في الوصول الى الهدنة بين الاخوة وأبناء الشعب الواحد , وأعرب أبناء قرية دير الأسد عن ارتياحهم وفرحتهم عند سماع هذا النبأ من الجاهة الكريمة ، على أمل أن يكون فاتحة خير لإتمام وإنجاز صلح عام ، لتعود العلاقات الاخوية إلى سابق عهدها، يسودها الامن والامان والوفاق والسلم الاهلي.بارك الله في الاخ والد الفقيد وادامه منارة ومثلا يحتذى به في عمل الخير والصلح والاصلاح والعطاء بين الناس .بارك الله للعائلة الكريمة ال حكروش ولكل من كان له يد طولى في الوصول الى هدنة الشرف مع حفظ الأسماء والألقاب .وقد غادرت لجنة الصلح دير الاسد تحمل معها اسمى ايات الشكر والتقدير لوالد الفقيد وعائلة حكروش على هذا الموقف البطولي الذي ابدوه سائلين المولى عز وجل لن ينعم علينا جميعا وعلى مجتمعنا العربي بالصلح والامن والامان , واختتم اللقاء بفراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم بشار حكروش رحمه الله واسكنه فسيح جنانه.