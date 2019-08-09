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عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص



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 أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.



وأقتحم جنود خيمة الاعتصام بالتزامن مع أداء الصلاة، وصوروا المتواجدين.


وأقيمت الصلاة في واد الحمص، تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي، وتعبيرا عن رفض سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المستوطنات.




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