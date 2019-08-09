عشرات, المقدسيين, يؤدون, صلاة, الجمعة, في, واد, الحمص,

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أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلا من...
أفادت الناطقه باسم شرطه الجليل أن شرطه شفاعمرو القت القبض بالقرب من منتزه طمره...
يشهد المجلس الاقليمي الجلبوع صيفًا مميزًا ومليئًا بالمخيمات الصيفية...
وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام شركة سوبرغاز كفير نافون ورئيس...
تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري...
يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الشرطة شاب من عرعرة(17عاماً)بشبهة...
قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...
حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود...
أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء...