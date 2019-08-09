تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-09 17:17:06 عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص |  2019-08-09 17:15:26 "الأوقاف" تعلن تأخير صلاة العيد يوم الاحد |  2019-08-09 15:50:38 ايران: سنرد بقوة في حال شاركت إسرائيل بالتحالف العسكري |  2019-08-09 15:48:57 اعتقال رجل وزوجته بشبهة سرقة الوقود |  2019-08-09 15:47:59 ‏آلاف الأطفال يستمتعون في المخيمات الصيفية بالجلبوع |  2019-08-09 15:45:46 تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎ |  2019-08-09 09:39:19 اعتداء عنصري على شابين من كفرقرع من قبل متطرفين يهود |  2019-08-09 09:30:08 6 وجبات تتسبب في الغازات والانتفاخ |  2019-08-09 09:28:47 امريكا تسجن رجل أعمال لبناني لصلته بـ"حزب الله" |  2019-08-09 09:27:08 إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى |  2019-08-09 09:21:59 اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار |  2019-08-08 22:07:47 عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا |  2019-08-08 23:04:24 إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية |  2019-08-08 22:01:49 اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا |  2019-08-08 23:54:42 اهالي عرابة يتبرعون ب 80 وجبة دم في مركز ريم الطبي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"الأوقاف" تعلن تأخير صلاة العيد يوم الاحد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلا من الساعة 6:30، للتصدي لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.



وكانت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا جميع أئمة مساجد القدس لإغلاق المساجد وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردا على قرارات الاحتلال بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد في الأقصى، وفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين.




كلمات متعلقة

"الأوقاف", تعلن, تأخير, صلاة, العيد, يوم, الاحد,

تابعونــا

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص 2019-08-09 | 17:17:06

أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر...

اعتقال رجل وزوجته بشبهة سرقة الوقود اعتقال رجل وزوجته بشبهة سرقة الوقود 2019-08-09 | 15:48:57

أفادت الناطقه باسم شرطه الجليل أن شرطه شفاعمرو القت القبض بالقرب من منتزه طمره...

‏آلاف الأطفال يستمتعون في المخيمات الصيفية بالجلبوع ‏آلاف الأطفال يستمتعون في المخيمات الصيفية بالجلبوع 2019-08-09 | 15:47:59

يشهد المجلس الاقليمي الجلبوع صيفًا مميزًا ومليئًا بالمخيمات الصيفية...

تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎ تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎ 2019-08-09 | 15:45:46

وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام شركة سوبرغاز كفير نافون ورئيس...

اعتداء عنصري على شابين من كفرقرع من قبل متطرفين يهود اعتداء عنصري على شابين من كفرقرع من قبل متطرفين يهود 2019-08-09 | 09:39:19

تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري...

استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون 2019-08-09 | 09:31:47

يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل...

اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار 2019-08-09 | 09:21:59

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الشرطة شاب من عرعرة(17عاماً)بشبهة...

عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا 2019-08-08 | 22:07:47

قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...

إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية 2019-08-08 | 23:04:24

حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود...

اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا 2019-08-08 | 22:01:49

أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخراصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة اصابة شخصين حريق شب النار اندلاع مبنى المجلس المحلي كفر قرع قسم الرفاهشتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال محمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين تخليص شاب حيفا علق سطح عمارة حريق احتراق شقة سكينة مدينة اطفاء اخماد حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب حزب عربي سياسي جديد الناصرة الوفاء والاصلاح مؤتمر انطلاق الاعلان رسميا حادص طرق مروع قرب بئر السبع اصابات الشرطة تخليص عالقين سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حنا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com