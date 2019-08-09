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ايران: سنرد بقوة في حال شاركت إسرائيل بالتحالف العسكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله في منطقة الخليج يعد تهديدا علنيا لأمن إيران، مؤكدة أنها تتعهد بضمان أمن السفن في الخليج.  وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي في بيان: "طهران تعتبر أن أساس وجود هذا التحالف هو زيادة التوترات في المنطقة، وأي وجود للكيان الصهيوني ضمنه يعد تواجدا غير شرعي في الشرق الأوسط، وتهديدا علنيا لاستقرار المنطقة"، مضيفا أن بلاده "تعتقد أن وجود قوات أجنبية في الخليج تحت أي مسمى لا يساعد في انعدام الأمن في المنطقة فقط، بل يهيئ الأرضية لزيادة حدة التوتر والأزمات في هذه المنطقة الحساسة".  وتابع موسوي: "رد إيران الشرعي على إعلان احتمال مشاركة الكيان الإسرائيلي في هذا التحالف تتحمل عواقبه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي غير الشرعي".  وكان موسوي قال، أمس الخميس، في بيان: "إن هذا الاجتماع المشكوك فيه والتحريضي، والاتهامات التي وردت في البيان الأخير لوزارة خارجية البحرين تجاه الجمهورية الإسلامية مدان... هذه الاجتماعات والأفعال تأتي لزعزعة استقرار المنطقة وتهيئة الظروف لتدخل القوات العسكرية والكيان الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي".ودعا السلطات البحرينية إلى وقف الأفعال الحمقاء واعتماد نهج بناء بدلا من لعب دور تحريضي في عقد مثل هذه الاجتماعات، قائلا: "أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا أحد يستطيع تأمين أمنه على حساب أمن الآخرين، نتوقع أن تمنع دول المنطقة تدخل دول تزيد التوترات من خارج المنطقة".  وكانت بريطانيا وجهت دعوة إلى الممثلين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
ايران: سنرد بقوة في حال شاركت إسرائيل بالتحالف العسكري




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