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اعتقال رجل وزوجته بشبهة سرقة الوقود



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



أفادت الناطقه باسم شرطه الجليل أن شرطه شفاعمرو القت القبض بالقرب من منتزه طمره على سائق شاحنه تنقل الوقود متلبسا بمساعدة زوجته وهو يسرق الوقود من الحاوية التي يعمل عليها .

 وتم التحقيق معهما وإطلاق سراحهما لاحقا بشروط مقيده .‎




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