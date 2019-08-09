اعتقال, رجل, وزوجته, بشبهة, سرقة, الوقود,

أفادت الناطقه باسم شرطه الجليل أن شرطه شفاعمرو القت القبض بالقرب من منتزه طمره على سائق شاحنه تنقل الوقود متلبسا بمساعدة زوجته وهو يسرق الوقود من الحاوية التي يعمل عليها .

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عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص 2019-08-09 | 17:17:06 أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر...

"الأوقاف" تعلن تأخير صلاة العيد يوم الاحد 2019-08-09 | 17:15:26 أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلا من...

‏آلاف الأطفال يستمتعون في المخيمات الصيفية بالجلبوع 2019-08-09 | 15:47:59 يشهد المجلس الاقليمي الجلبوع صيفًا مميزًا ومليئًا بالمخيمات الصيفية...

تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎ 2019-08-09 | 15:45:46 وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام شركة سوبرغاز كفير نافون ورئيس...

اعتداء عنصري على شابين من كفرقرع من قبل متطرفين يهود 2019-08-09 | 09:39:19 تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري...

استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون 2019-08-09 | 09:31:47 يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل...

اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار 2019-08-09 | 09:21:59 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الشرطة شاب من عرعرة(17عاماً)بشبهة...

عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا 2019-08-08 | 22:07:47 قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...

إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية 2019-08-08 | 23:04:24 حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود...