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‏آلاف الأطفال يستمتعون في المخيمات الصيفية بالجلبوع



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يشهد المجلس الاقليمي الجلبوع صيفًا مميزًا ومليئًا بالمخيمات الصيفية والفعاليات.

عوفيد نور، رئيس المجلس، قال: هدف المخيمات في الجلبوع ليس الاستمتاع فحسب، إنما اثراء الطلاب بالمزيد من النشاطات عن القيم التي تتركز عليها الرؤية التربوية في الجلبوع، وتعزيز الحياة الاجتماعية، اشكر جميع الطواقم المميزة التي تعمل لإنجاح هذه المخيمات والبرامج، وأشكر أولياء الأمور على المساهمة، وأشكر بشكل خاص أولادنا وبناتنا أطفال وشبيبة الجلبوع وأتمنى لهم صيفًا آمنًا وبهيجًا وننتظرهم مع بداية العام الدراسي.


ويدور الحديث عن عدة مخيمات ومشاريع للطلاب من جميع الأجيال بدءً من جيل الروضة، بعضها ممول وبعضها يشارك الأهل في تمويلها، مخيمات ترفيهية وأخرى تعليمية وعلمية.




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