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تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎



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 وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام شركة  سوبرغاز كفير نافون  ورئيس هستدروت "هماعوف" جيل بار طال  امس الخميس على اتفاقية تضمن استمرارية شروط العمل الحالية لحوالي 350 عاملا في الشركة في اعقاب بيع الشركة ونقلها من ملكية مجموعة عزرائيلي الى مجموعة ألكو اضافة الى توفير منحة بيع للعمال. وفي اطار الاتفاقية توصل الطرفان الى تفاهمات تتضمن تطبيق كافة اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين في سوبر غاز وعلى عمال الشركة التابعة لها سوبر غاز اشكولوت، حيث سيستمر العمل وفق الاتفاقيات الجماعية المذكورة حتى عام 2024.    وسيتلقى العمال الذين ناضلوا من أجل تحصيل حقهم ليكونوا شركاء في ارباح الشركة من عملية البيع، سيتلقون  كمكافأة لمساهمتهم في نجاح الشركة، منحة مالية مقابل بيع الشركة بحسب الصيغة التالية، العمال الذين يتمتعون بأقدمية في العمل بمدة تتراوح ما بين سنتين حتى ثلاث سنوات سيتلقون منحة بقيمة 1500 شيكل. اما العمال الذين تتراوح فترة الاقدمية لهم في العمل ما بين 3 سنوات حتى 5 سنوات سيتلقون منحة تعادل راتب شهر كامل . اما فيما يتعلق بالعمال الذين يتمتعون بأقدمية في العمل لفترة تتراوح ما بين 5 سنوات حتى 15 عام فيستحقون منحة تعادل راتب شهرين كاملين، والعمال الذين عملوا في الشركة ما بين 15 حتى 20 عام سيحصلون على منحة تعادل راتب ثلاثة اشهر كاملة ومن عملوا لأكثر من 20 عام سيحصلون على ثلاثة رواتب ونصف . اما فيما يتعلق بعمال الشركة التابعة لسوبرغاز اشكولوت ممن يتمتعوا بأقدمية في العمل ما بين 5 سنوات حتى 15 عام فسيحصلون على منحة اضافية بمبلغ 500 شيكل.     وقد تم الاتفاق ايضا على منظومة صارمة تتعلق بفصل العمال من شانها ان تضمن شبكة امان للعمال الحاليين. وبحسب هذه المنظومة فان اي طلب لتقليص العمال في الشركة سيتم وفق تنسيق وموافقة لممثلي العمال وان اي معارضة من قبلهم ستُحول القضية الى محكم خارجي لاتخاذ قرار فيها.      وقد قاد عملية التفاوض رئيس وحدة المؤسسات الوطنية والشركات الحكومية في هستدروت هماعوف المحامي أساف أدار، ورئيس الهستدروت في منطقة اشدود حاييم شايب، سكرتير النقابة المهنية في منطقة نتانيا تمير يناي، سكرتيرة النقابة في منطقة اشدود جيني شود، اومري زينجر من قسم الاقتصاد، المحاميتان ياعيل شيلومي ونتالي شوخوبيتسكي من مكتب المحاماة شيلوني اضافة الى رؤساء اللجان في الشرمة افيجدور هراري وجابي روبين.    وقال رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد خلال حفل التوقيع على الاتفاقية:"حتى حين يتم بيع الشركة يجب الاخذ بالحسبان حقوق العمال الذين بنوا الشركة وساهموا في رفع اسمها عاليا. اشكر كافة الاطراف والجهات التي اخذت قسطا في هذه المفاوضات وعرفوا كيف يصلو في نهاية الامر الى الاتفاق التي تمنح الاحترام المطلوب لعمال سوبرغاز وتمنحهم الامان الاقتصادي والوظيفي. بفضل علاقات العمل المميزة بين الطرفين انا متأكد ان سوبرغاز ستواصل ريادتها كشركة ناجحة.   وقال رئيس هستدروت "هماعوف" جيل بار طال: "من الطبيعي أن ترافق عملية بيع الشركة مخاوف العديد من الموظفين. أنا أشيد بحقيقة أن الشركة قررت في النهاية ان تتحمل واجبها تجاه موظفيها المتفانين وتمنحهم الاطمئنان والامن المادي والوظيفي الذي يستحقونه".  أما رئيس الهستدروت في منطقة أشدود حاييم شايب فقال: "ابارك الوصول الى هذا الاتفاق الذي يضمن للعمال شبكة امان اضافة الى منحة بيع تعتبر بمثابة مكافأة وتقدير لمساهمتهم في نجاح الشركة. اشكر كل من شارك في المفاوضات واشكر العمال الذي صمموا ووقفوا ثابتين لتحصيل ما يستحقونه". اما اللجان العمالية في الشركتين فقالت في بيان لها:" نبارك ثمرة جهودنا  التي تمثلت بالتوقيع على الاتفاقية التي تضمن حقوقنا وتحافظ عليها حتى بعد بيع الشركة. اشكر كل من وقف الى جانبنا طيلة المفاوضات". 

تفاهمات بين الهستدروت وشركة سوبرغاز منحة بيع سيحصل عليها العمال مع ضمان حقوقهم بعد اتمام عملية بيع الشركة‎




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