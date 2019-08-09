تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-09 09:39:19 اعتداء عنصري على شابين من كفرقرع من قبل متطرفين يهود |  2019-08-09 09:30:08 6 وجبات تتسبب في الغازات والانتفاخ |  2019-08-09 09:28:47 امريكا تسجن رجل أعمال لبناني لصلته بـ"حزب الله" |  2019-08-09 09:27:08 إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى |  2019-08-09 09:21:59 اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار |  2019-08-08 22:07:47 عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا |  2019-08-08 23:04:24 إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية |  2019-08-08 22:01:49 اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا |  2019-08-08 23:54:42 اهالي عرابة يتبرعون ب 80 وجبة دم في مركز ريم الطبي |  2019-08-08 21:47:11 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم |  2019-08-08 20:11:04 غيمة سوداء تحيط الانتخابات |  2019-08-08 17:30:35 ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية |  2019-08-08 17:30:34 فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة |  2019-08-08 17:02:22 حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم |  2019-08-08 16:48:02 الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتداء عنصري على شابين من كفرقرع من قبل متطرفين يهود



  |     |   اضافة تعليق



تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري من قبل مجموعة من المتطرفين اليهود وذلك بعد سماعهم يتحدثون باللغة العربية خلال جولة لهم في احضان الطبيعة في منطقة عين ماء في محيط البلدة.


وقال الشاب ابو فنة انهالوا علينا بالضرب المبرح دون اي سبب يذكر فقط لانهم عرفوا اننا عربا.وتابع ابو فنة تركنا المكان مع صديقي بصعوبة بالغة رغم الاصابات والكدمات حيث وصلنا الى مكان بعيد حتى حضرت سيارة الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء وتم نقلنا لمستشفى هيلل يافه بالخضيرة لتلقي العلاج.واكد ابو فنه انه تقدم بشكوى رسمية للشرطة





كلمات متعلقة

اعتداء, عنصري, على, شابين, من, كفرقرع, من, قبل, متطرفين, يهود,

تابعونــا

استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون 2019-08-09 | 09:31:47

يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل...

اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار 2019-08-09 | 09:21:59

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الشرطة شاب من عرعرة(17عاماً)بشبهة...

عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا 2019-08-08 | 22:07:47

قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...

إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية 2019-08-08 | 23:04:24

حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود...

اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا 2019-08-08 | 22:01:49

أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء...

اهالي عرابة يتبرعون ب 80 وجبة دم في مركز ريم الطبي اهالي عرابة يتبرعون ب 80 وجبة دم في مركز ريم الطبي 2019-08-08 | 23:54:42

خلال 5 ساعات ومركز ريم الطبي يشهد اقبالا كبيرا على التبرع بالدم من اهالي عرابة...

حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم 2019-08-08 | 17:02:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"شب حريق في منطقة اشواك...

الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية 2019-08-08 | 16:48:02

بدأ الطفل الأردني مرسل ضياء مرسل البلعوس والذي يرقد في مستشفى شنايدر في بيتح تكفا...

عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم 2019-08-08 | 15:50:02

عقدت اليوم الخميس في الكنيست جلسة خاصة حول ادخال كاميرات التصوير في صناديق...

نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار 2019-08-08 | 15:16:57

قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة إن خطواتنا التصعيدية بدأت صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله نحف نجاة شخص باعجوبة تدحرج انزلاق شاحنة جمعية اور يروك بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية العمال الكناويون كفر كنا انهيار سقايل صقايل طيرة الكرمل ورشة بناء انهيار شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينيحريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد حادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com