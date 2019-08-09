اعتداء, عنصري, على, شابين, من, كفرقرع, من, قبل, متطرفين, يهود,

تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري من قبل مجموعة من المتطرفين اليهود وذلك بعد سماعهم يتحدثون باللغة العربية خلال جولة لهم في احضان الطبيعة في منطقة عين ماء في محيط البلدة.





وقال الشاب ابو فنة انهالوا علينا بالضرب المبرح دون اي سبب يذكر فقط لانهم عرفوا اننا عربا.وتابع ابو فنة تركنا المكان مع صديقي بصعوبة بالغة رغم الاصابات والكدمات حيث وصلنا الى مكان بعيد حتى حضرت سيارة الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء وتم نقلنا لمستشفى هيلل يافه بالخضيرة لتلقي العلاج.واكد ابو فنه انه تقدم بشكوى رسمية للشرطة