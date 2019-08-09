ريال, مدريد, يُجهز, سيناريو, بديل, لاقتناص, نيمار,

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توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، من أجل ضم لاعب وسط الأخير، في فترة...
ما زالت الأنباء تتضارب بشأن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان...
تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى حادثة عنصرية جديدة، من أحد جماهير...
أبدى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، تفاؤله بشراكته مع الوافد الجديد...
أفادت تقارير صحفية رفيعة المستوى بأن نادي ريال مدريد الإسباني يجري محادثات مع...
أصبحت مسألة انتقال ليروي ساني جناح مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ، أكثر تعقيدًا،...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن تقدم ريال مدريد بعرض رسمي لباريس سان جيرمان، من أجل...
كشف تقرير صحفي بريطاني اليوم الأربعاء، آخر التطورات بشأن الرحيل المحتمل...
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قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني إن النادي بحاجة للتعاقد مع...