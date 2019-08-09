ريال, مدريد, يُجهز, سيناريو, بديل, لاقتناص, نيمار,

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يجهز خطة بديلة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا في وقت سابق لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار مقابل 120 مليون يورو وبطاقة الكرواتي لوكا مودريتش.وينوي ريال مدريد، استبدال لوكا مودريتش بالنجم الويلزي جاريث بيل، مع الحفاظ على المقابل المادي المعروض في الصفقة.وسبق أن أشارت بعض التقارير، إلى أن لوكا مودريتش يرفض الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي، وبالتالي لن يكون ضمن صفقة قدوم نيمار إلى ملعب سانتياجو برنابيو.يذكر أن نيمار نشر صورة مؤخرًا تجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مما يثير الجدل بشأن انتقال النجم البرازيلي إلى الميرنجي في الموسم المقبل.