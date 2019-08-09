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استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل فيه الجندي من الجيش دفير سوريك كان مخططا له. 


وتواصل قوات عسكرية كبيرة أعمال التمشيط بحثا عن مرتكبيه. وافادت مصادر فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش داهمت منازل في بلدة حلحول الى الشمال من الخليل في اطار اعمال البحث . وكانت قيادة الجيش قد قررت تعزيز قواتها في نقاط الاحتكاك وفي منطقة وقوع الاعتداء تحسبا لاي طارئ.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى تفقده مكان وقوع الاعتداء أن التحقيق في ملابسات الحادث أحرز تقدما وأنه على قناعة تامة بأن يتم إلقاء القبض على القاتل

وفي مقبرة في عوفرا اقيمت الليلة الماضية جنازة الجندي دفير سوريك
استمرار اعمال البحث عن مرتكبي عملية امس في غوش عتسيون




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