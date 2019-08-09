إغلاق, مساجد, القدس, وصلاة, العيد, في, الأقصى,

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الخميس، برام الله، مع السفير...
اعتقلت الشرطة اليوم فلسطينييْن اخريْن بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة...
وقع سيادة العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة وممثلا لسيادة اللواء حازم عطا...
اكدت دولة جنوب افريقيا مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته...
زعمت القناة الإسرائيلية الثانية ان طهران طلبت من حماس ان تقدم لها تفاصيل...
وجّهت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المينية المتطرفة، رسالة إلى رئيس الوزراء...
كشفت مصادر اسراىيلية ان المستوى السياسي والامني طلب من حركة حماس نشر عناصرها على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...
كشفت قناة كان المتلفزة الليلة عن ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبادر الى خطة...
إلتقى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالطا فادي حنانيا مع وزير خارجية جمهورية...