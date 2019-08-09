اعتقال, قاصر, من, عرعرة, بشبهة, حيازة, السلاح, واطلاق, النار,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الشرطة شاب من عرعرة(17عاماً)بشبهة اطلاق النار وحيازة السلاح ".

وأضاف البيان :"خلال نشاط للشرطة في عرعرة سمعت القوات صوت اطلاق نار في مكان تقام فيه حفلات اعراس , الشرطة وصلت للمكان وعثرت على بندقية ومسدس بحوزة قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً.الشرطة اعتقلت المشتبه وسيتم تقديمه للمحكمة .