اعتقال, قاصر, من, عرعرة, بشبهة, حيازة, السلاح, واطلاق, النار,

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تعرض الشابين محمد ابو فنة 27 عاما وحسام مصاروة 21 عاما من قرية كفرقرع لاعتداء عنصري...
يسود الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الاعتداء في منطقة غوش عتسيون امس والذي قتل...
قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...
حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود...
أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء...
خلال 5 ساعات ومركز ريم الطبي يشهد اقبالا كبيرا على التبرع بالدم من اهالي عرابة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"شب حريق في منطقة اشواك...
بدأ الطفل الأردني مرسل ضياء مرسل البلعوس والذي يرقد في مستشفى شنايدر في بيتح تكفا...
عقدت اليوم الخميس في الكنيست جلسة خاصة حول ادخال كاميرات التصوير في صناديق...
قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة إن خطواتنا التصعيدية بدأت صباح اليوم...