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اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اعتقلت الشرطة شاب من عرعرة(17عاماً)بشبهة اطلاق النار وحيازة السلاح ".

وأضاف البيان :"خلال نشاط للشرطة في عرعرة سمعت القوات صوت اطلاق نار في مكان تقام فيه حفلات اعراس , الشرطة وصلت للمكان وعثرت على بندقية ومسدس بحوزة قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً.

الشرطة اعتقلت المشتبه وسيتم تقديمه للمحكمة .
اعتقال قاصر من عرعرة بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار




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