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عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا



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قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على مدار أسبوع العيد كخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المدينين.  هذا ويأمل المجلس المحلي من المدينين كأهالي وأصحاب مصالح تجارية التسريع بتسديد ما عليهم من ديون أرنونا بعد انتهاء العيد لما في ذلك من أهمية لدعم مسيرة التطوير في البلدة وتوسيع الخدمات ورفع مستواها.   وقال الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس ان هذه الخطوة تأتي في فترة تتراكم فيها المصروفات سيما أن العيد يتزامن مع التجهيزات لعودة الطلاب للمدارس ومع موسم الأعراس، وقد سبق وبادرنا لمثل هذه الخطوة في شهر رمضان عشية عيد الفطر، كل ذلك تخفيفا على أهلنا الكرام.  وبهذه المناسبة يتقدم المجلس المحلي رئيسا ونوابا وأعضاء وموظفين بالتهنئة بمناسبة حلول العيد سائلين المولى عز وجل أن يوفق كفركنا وأهلها وسائر بلادنا المباركة لكل خير.




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