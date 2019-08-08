إحباط, عملية, تهريب, كميات, كبيرة, من, المخدرات, عير, الحدود, المصرية,

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قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...
أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء...
خلال 5 ساعات ومركز ريم الطبي يشهد اقبالا كبيرا على التبرع بالدم من اهالي عرابة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"شب حريق في منطقة اشواك...
بدأ الطفل الأردني مرسل ضياء مرسل البلعوس والذي يرقد في مستشفى شنايدر في بيتح تكفا...
عقدت اليوم الخميس في الكنيست جلسة خاصة حول ادخال كاميرات التصوير في صناديق...
قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة إن خطواتنا التصعيدية بدأت صباح اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: مع حلول عيد الأضحى...
يصادف يوم غدٍ الجمعة، الموافق التاسع من آب/ أغسطس، الذكرى الحادية عشرة لرحيل شاعر...
تدرس النيابة العامة احتمال تقديم النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع...