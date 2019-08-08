إحباط, عملية, تهريب, كميات, كبيرة, من, المخدرات, عير, الحدود, المصرية,

حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود الإسرائيلية – المصرية فجر اليوم.

وخلال نشاط سري لهذه القوات في ساعات الليل، تم رصد ثلاث سيارات إسرائيلية تقترب من الحدود ترجل منها شخصان محاولين تحميل أكياس مليئة بالمخدرات.وكان نحو خمسة وعشرين شخصًا من الجانب المصري من الحدود قد قاموا بتسلق السلالم ورمي العبوات المشبوه إلى الجانب الإسرائيلي.وبعد إلقاء 3 عبوات من الجانب المصري، أمر قائد الوحدة بإحباط عملية التهريب باستخدام أسلحة خاصة استطاعت تثبيت وضبط إحدى المركبات. وخلال تفتيش المركبة تم العثور على 24 عبوة تحتوي على مخدر القنت ومواد أخرى تصل قيمتها الى ملايين الشواقل. وتواصل قوات الأمن البحث عن الضالعين في محاولة تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر الحدود المصرية